Top Gun: Maverick è il miglior incasso del 2022 Top Gun: Maverick ha chiuso l'anno al primo posto per incassi nelle sale. Battuta, di poco, la concorrenza di Avatar: La Via dell'Acqua

Il 2022 si è appena concluso ed è tempo di bilanci. Per quanto Avatar: La Via dell'Acqua, sequel dell'amatissimo lavoro di James Cameron del 2009, stia dominando al box office di tutto il mondo, avendo superato il miliardo d'incassi in 14 giorni, è Top Gun: Maverick il film che ha fruttato il maggior guadagno negli utlimi 12 mesi. Secondo Box Office Mojo, il film con Tom Cruise ha chiuso l'anno con un totale al botteghino mondiale di 1,48 miliardi, battendo di poco Avatar: La via dell'acqua, a quota 1,39 miliardi, e Jurassic World: Il dominio, fermo a poco più di un miliardo. Sebbene Avatar: La Via dell'Acqua supererà agevolemente in poche ore Top Gun: Maverick, è comunque un risultato che devee essere visto come motivo di grande orgoglio per il sequel di un film girato a 35 anni di distanza dal precedente capitolo.

Sono in ogni di notizie confortanti per i tanti fan della saga in quanto Cameron stesso parlando con Total Film, qualche tempo fa si era detto pronto a chiudere la saga col terzo film in caso di flop.

Il mercato potrebbe dirci che abbiamo finito in tre mesi, o potremmo essere semi-finiti, il che significa: “Ok, completiamo la storia col terzo film e non andiamo avanti all’infinito”. Ora siamo in un mondo diverso da quello in cui eravamo quando ho scritto questa roba. C’è stato anche l’uno-due: pandemia e streaming. O, al contrario, forse ricorderemo alla gente cosa significa andare al cinema . Questo film sicuramente lo fa. Ma la domanda è: a quante persone frega un ca**o adesso?

Il pubblico ha decisamente parlato e dunque prepariamoci al futuro della saga di Avatar.

