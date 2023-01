News

Cinema Renner in condizioni critiche dopo un incidente sulla neve Jeremy Renner ha avuto un incidente sulla neve e si trova ora ricoverato in gravi condizioni Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Momento di forte ansia per Jeremy Renner e per tutti coloro che lo amano. L’attore divenuto celeberrimo per il ruolo di Occhio di Falco nel MCU ha infatti subito un grave infortunio mentre spalava la neve ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Possiamo confermare che Jeremy è in condizioni critiche ma stabili con le ferite subite dopo aver subito un incidente meteorologico durante la spalatura della neve oggi – ha confermato il rappresentante di Renner a Variety . La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti

Sebbene il luogo dell’incidente non sia stato confermato, Renner possiede una casa nella contea di Washoe, in Nevada, da diversi anni, secondo il Reno Gazette Journal . Quella zona nel nord del Nevada ha ricevuto abbondanti nevicate a causa di una tempesta qualche giorno fa e dunque è facile pensare che è li che sia successo l’incidente.

Presumibilmente, maggiori dettagli sulle condizioni di Renner verranno rivelati quando l’attore si riprenderà. Il prossimo lavoro al quale prenderà parte è la stagione 2 di Mayor of Kingstown serie Paramount+ di Taylor Sheridan, che dovrebbe iniziare il 15 gennaio. È anche scrittrurato per recitare in un progetto senza titolo dai creatori di OxyContin, e sarà protagonista di una una nuova serie Disney+ intitolata Rennervations.

Oltre a ciò, molti stanno speculando sul fatto che Renner possa fare un grande ritorno nel MCU dopo gli avvenimenti della serie Hakweye. Un possibile luogo per detto ritorno è in Avengers: The Kang Dynasty del 2025 e il suo seguito del 2026, Avengers: Secret Wars. Sembra probabile che quei film riuniranno grandi cast composti da personaggi famosi, e Occhio di Falco di Renner potrebbe essere tra questi.

Vi terremo aggiornati sulle condizioni dell’attore. Forza Jeremy!

