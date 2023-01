Condividi l'articolo

Nella prima stagione di Game of Thrones, una delle scene emotivamente più forti è sicuramente quella dello stupro che Khal Drogo, personaggio interpretato da Jason Momoa, commette ai danni di quello di Daenerys Targaryen, interpretata invece da Emilia Clarke. Tuttavia l’attore per allentare la tensione creata dal girare una scena del genere, decise di mettersi un soffice calzino rosa sul pene.

C’è stata l’adorabile, ehm, l’adorabile scena di stupro all’inizio della prima stagione … e ovviamente eravamo nudi e bisognava cercare di alleggerire l’atmosfera – ha racconto la Clarke al Graham Norton Show. Non solo era una scena di sesso, era una scena di sesso violento, quindi [Momoa ndr] ha deciso per una delle scene… di non usare un semplice calzino, ma di usare un bellissimo calzino rosa e soffice. Quindi, c’è quel primo piano di me che sembro pietrificata, proprio come a dire “non voglio che accada, è enorme ed è rosa e non so cosa fare!”