Come ogni anno il sito Torrent Freak ha analizzato gli episodi più scaricati per determinare la serie più piratata: a vincere è House of The Dragon

Negli ultimi anni, Torrent Freak ha analizzato i numeri degli ahow più piratati alla fine di ogni anno per determinare quale è stato scaricato illegalmente più di ogni altro. A trionfare quest’anno è stato House of the Dragon, serie prequel di Game of Thrones ambientata circa 200 anni prima dei fatti accaduti nella serie madre. Disney Plus è invece la piattaforma maggiormente vittima dei pirati. Dei 10 show in top ten difatti, ben 5 fanno parte del cataologo della piattaforma di Topolino. Di seguito la lista completa:

1 House of the Dragon HBO 2 Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere Amazon Prime 3 The Boys Amazon Prime 4 Moon Knight Disney+ 5 Halo Paramount+ 6 Obi-Wan Kenobi Disney+ 7 The Book of Boba Fett Disney+ 8 Stranger Things Netflix 9 She-Hulk: Attorney at Law Disney+ 10

Andor Disney+

Il gigantesco successo di House of The dragon ha portato HBO a rinnovare lo show per una seconda stagione. Nelle ultime ore (spoiler alert), la sceneggiatrice di House of the Dragon Sara Hess ha confermato che due dei personaggi più sanguinari dei libri, Sangue e Formaggio saranno presenti nella finale della seconda stagione.