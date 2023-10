Parlando con Variety, Jennifer Lawrence ha parlato della sua scena di nudo integrale in Fidanzata in Affitto

Lo scorso giugno al cinema è arrivato Fidanzata In Affitto, nuovo film di Gene Stupnitsky con protagonista Jennifer Lawrence. La storia racconta di Maddie che, sul punto di perdere la casa, trova un’intrigante offerta di lavoro: una coppia che chiede a qualcuno di “frequentare” il loro introverso figlio diciannovenne Percy, interpretato da Barth Feldman, per tirarlo fuori dal suo guscio prima che parta per il college.

Come possibile immaginare da una sinossi di questo tipo, nel film non mancano le scene esplicite e di sesso, di cui una di nudo integrale della stessa Lawrence. Si potrebbe pensare che abbia utilizzato, per quella sequenza, una controfigura. Invece, come ha lei stesso raccontato a Variety, quella che vediamo in scena è lei al 100%.