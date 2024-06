News

Cinema Jennifer Lawrence rivela le sue paura riguardo il sesso Parlando con Howard Stern nel 2018, Jennifer Lawrence ha spiegato le sue paure riguardo il sesso Di Matteo Furina -

Parla Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence è oggi una delle attrici più amate al mondo grazie non solo alle sue performance sullo schermo am anche alle sue molte interviste fuori. Col passare degli anni si è infatti sempre mostrata molto spigliaia e scherzosa anche parlando di argomenti piccanti come il sesso. Tuttavia in diverse occasioni ha spiegato come quella sia solo apparenza e che in realtà abbia diverse paure a riguardo di questo particolare tema. Ad esempio, mentre promuoveva il ìfilm Red Sparrow nel 2018, parlando col programma radiofonico di Howard Stern, ha detto:

Parlo sempre come se volessi il ca**o, ma la verità è che quando ripenso al mio passato sessuale è sempre stato con fidanzati – ha detto Jennifer Lawrence. Parlo come se mi piacesse, ma in realtà non è così. Sono germofobica. Sono arrivato fin qui senza avere mai avuto una STI [Sexually transmitted infections, malattia venera ndr]. Il caz*o è pericoloso. Se avessi avuto il sospetto di aver contratto una STI, avrei già coinvolto i medici. Questo è quanto sono germofobica

L’attrice di Hunger Games è stata recentemente protagonista di Fidanzata In Affitto, nuovo film di Gene Stupnitsky insieme a Barth Feldman. Nel film ha anche girato una scena di nudo integrale della quale ha parlato anche con Variety spiegando come non abbia usato controfigure.

Tutti nella mia vita e nel mio team hanno fatto la cosa giusta, mi dicevano: “Sei sicura? Sei sicura? Sei sicura?”. Non ci ho pensato due volte. È stato divertente per me

La solita Jennifer Lawrence!