Influencer sbarca sulla spiaggia Rosa a Budelli: multata [VIDEO]

Una influencer brasiliana ha ignorato il divieto di sbarco sull’isola di Budelli in Sardegna per fare un video. E si è beccata una bella multa

Una tale Rogéria, nome di una influencer brasiliana che conta 35mila follower, ha ignorato il divieto di navigazione nel Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena ed è sbarcata sulla spiaggia Rosa dell’isola di Budelli con un intento che già avrete indovinato: fare un video per like e follow.

Il video diffuso via social ha subito scatenato polemiche per via della chiara infrazione, e sembra ora che potrebbe pagare fino a 1800 euro di multa: una di 300 euro per la camminata sull’isola protetta, e una di 1500 euro per la presenza del catamarano con cui è giunta fin lì nelle acque del parco. Comunque, per molti così è anche troppo poco, e la multa dovrebbe essere ben più… “salata”.