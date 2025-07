Internet

Social Influencer porta la figlia di 7 anni a una seduta di abbronzatura: piovono le critiche online [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo L’influencer Noel LaPalomento ha portato la figlia piccola a un salone per una abbronzatura spray, e gli utenti l’hanno aspramente criticata: “Non sappiamo più dire di no?” Noel LaPalomento è una influencer 2,6 milioni di follower su TikTok e condivide online vari momenti della sua vita, includendo spesso e volentieri la figlia piccola. Come durante una gita a una salone di bellezza dove la donna si è recata per sottoporsi a una abbronzatura spray, per essere abbronzata senza fatica. @_the1stnoel it’s just sugar & water mind your business 🤪 #momanddaughter #momsontiktok #glowup #fypシ ♬ Illegal – PinkPantheress La figlia di 7 anni si è sottoposta alla procedura a sua volta – secondo l’influencer “è voluta venire” – e la madre ha condiviso le varie fasi e risultati su TikTok, per dare mostra a tutti dell’effetto dello spray sulla bambina. Un esempio di sharenting che secondo molti va oltre i limiti, e non solo per il modo in cui la piccola viene sfruttata come “contenuto”.

C’è preoccupazione anche perché questo tipo di trattamento di bellezza è inadeguato per la sua età, e secondo il commento di un utente per esempio la madre dovrebbe saper “dire di no” in occasioni come questa. Ma Noel ha replicato: “[La bambina] Sa che il trucco, le unghie, ecc. sono solo un divertimento e un modo per esprimersi e dare sfogo alla propria creatività”.

