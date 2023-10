Condividi l'articolo

Netflix ha appena rilasciato il trailer ufficiale di Suburræterna, serie sequel di Suburra che arriverà sulla piattaforma a partire dal prossimo 14 novembre. In queste primissime immagini possiamo assitere al ritorno di Giacomo Ferrara nei panni di Spadino che si trova in una situazione inedita nella quale la sua ex moglie, Angelica lo ha lasciato per accasarsi con un’altra famiglia. Anche Amedeo Cinaglia, personaggio interpretato da Filippo Nigri appare oramai sempre più legato alla malavita romana, pronto ad unirsi al rampollo della famiglia Anacleti per avere salva la vita.

In Suburræterna non ritroveremo, per ovvi motivi, Alessandro Borghi il cui personaggio, Aureliano, ha trovato la morte alla fine della terza stagione di Suburra. Tuttavia questo non significa che il suo sodalizio con Netflix sia è concluso. Da poco si sono infatti le riprese di Supersex, serie liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi, il celeberrimo Re del Porno nostrano che sarà appunto interpretato dall’attore romano. Questo segnerà il ritorno di Borghi in una serie tv. Qualche tempo fal’attore aveva espresso le sue perplessità riguardo i prodotti seriali, dopo il successo dello show Diavoli che lo vedeva protagonista.