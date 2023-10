News

Cinema Le Follie dell’Imperatore, l’oscura teoria dei fan Una grottesca teoria nata su Reddit non vi farà più vedere Le Follie dell'Imperatore con gli stessi occhi Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Le Follie dell’Imperatore, film del 2000 di casa Disney, è sicuramente una delle opere più divertenti mai nate dalla mente degli autori della Casa di Topolino. Le avventure di Kuzco e soci continuano oltre due decenni a far ridere il mondo. Tuttavia un utente di Reddit ha notato un elemento che potrebbe farci vedere il film con altri occhi. Overlooked murder in The Emperor’s New Groove?

by inFanTheories L’altro giorno ho avuto un pensiero casuale Le follie dell’imperatore della Disney. Mentre Kuzco sta camminando nella foresta nella sua forma di lama, vede una mosca che urla “Aiutami!” prima che venga divorata da un ragno. Ora, questo viene fatto per il valore comico del film, ma penso che sia qualcosa di molto più oscuro.

Gli unici animali che vediamo essere in grado di parlare nel film sono quelli originariamente umani. Prendi ad esempio Kuzco e Yzma (nella sua forma di gatto). Nessuno dei due è visto essere in grado di parlare con altri animali, come apprendiamo nella scena in cui lo scoiattolo è ritratto mentre comunica con squittii e loro devono interpretare ciò che dice lo scoiattolo attraverso i gesti che fa.

Quindi la mia teoria è che la mosca fosse originariamente umana. Questo spiegherebbe perché Kuzco riesce a comprendere le sue grida di aiuto, ma poi viene brutalmente mangiata dal ragno e Kuzco rimane mortificato. Se si sia reso conto o meno che la mosca si trovava in una situazione simile alla sua (essendo stata trasformata in un animale/insetto) è ancora oggetto di dibattito. Pensieri?

Che ne pensate?

