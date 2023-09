Condividi l'articolo

Proprio quando pensavamo che la battaglia in tribunale tra Amber Heard e Johnny Depp fosse finita, ecco arrivare alcuni ​​documenti non sigillati del tribunale a dare nuove informazioni. La più grande in assoluto è la rivelazione proveniente dagli appunti presi dalla psicologa dell’attrice, la dottoressa Dawn Hughes, secondo cui Jason Momoa e James Wan volevano entrambi che fosse licenziata da Aquaman, con l’attore hawaiano che si presentava sul set del secondo film vestito come Johnny Depp con l’unico scopo di rendere la vita infelice alla sua co-protagonista. La notizia è stata riportata da We Got This Covered che si è basata su una fonte anonima che ha pubblicato gli appunti della dottoressa su Reddit.

Negli appunti vengono anche citati Zack Snyder e sua moglie/partner di produzione Deborah che vengono identificati come sostenitori della difficile situazione di Amber Heard.