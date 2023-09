Angus Cloud: svelata la causa della morte della star di Euphoria

Serie TV

Condividi l'articolo Angus Cloud è morto a soli 25 anni lo scorso luglio. Ora si è scoperto perché La tragica morte di Angus Cloud, celebrato interprete di Euphoria, ha ora una spiegazione. Ed è la più tragica che si possa immaginare. Stando a quanto ha riportato il coroner, infatti, l’attore è deceduto a causa di una overdose causata da un mix di sostanze. Nello specifico cocaina, metanfetamina, fentanyl e benzodiazepina. La famiglia lo aveva ricordato così dopo la scomparsa: “È con il cuore più pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita”.

“L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico. Angus è stato aperto sulla sua battaglia contro la salute mentale e speriamo che la sua scomparsa possa ricordare agli altri che non sono soli e non dovrebbero combattere da soli in silenzio. Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le risate e l’amore per tutti”.

Anche la collega Zendaya, altra star dello show di successo HBO, aveva ricordato Cloud con le parole toccanti che potete rileggere qui sotto. Un altro giovane talento è mancato a causa delle droghe ed è davvero triste dire che questa non è una novità. E piangerne semplicemente la scomparsa non può e non deve essere abbastanza.

