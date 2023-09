Serie TV

Curiosità Stephen King e l’improbabile serie televisiva su Shining che non avete visto [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Questa miniserie del 1997 è stata sceneggiata da Stephen King in persona e diciamo solo che rispetto alla versione di Kubrick di Shining… lascia un po’ perplessi Stephen King è uno degli autori più prolifici e influenti nel genere dell’horror e molti dei suoi romanzi che hanno ispirato adattamenti cinematografici di successo. Tra questi, c’è ovviamente Shining, il celebre romanzo del 1977 che è stato portato sul grande schermo da Stanley Kubrick nel 1980. Tuttavia, pochi sanno che nel 1997 è stata realizzata una miniserie televisiva basata sul libro di King, una produzione che è passata inosservata per molti ma che ha un valore tutto suo. A differenza dell’adattamento di Kubrick, questa miniserie ha cercato di rimanere più fedele al romanzo originale di King.

Questo uno dei motivi principali per cui la serie è spesso ignorata o trascurata, poiché molti considerano il film di Kubrick come l’interpretazione definitiva di Shining. Non così l’autore, notoriamente insoddisfatto del film del 1980 (al contrario amato da cinefili e critici come cult assoluto) e perciò deciso a rivisitarlo in una versione tutta sua.

Ed ecco il risultato (nel video a pagina 2). Una adattamento certo più letterale rispetto a molte scene del romanzo e forse con alcune buone invenzioni; altri aspetti tuttavia sono invecchiati molto male, compresi diversi effetti speciali, e se pur il re dell’orrore riesca a tessere un’atmosfera tesa e inquietante, il risultato non si può dire esattamente memorabile.

