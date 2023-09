Cinema

Approfondimenti Zio Paperone alla ricerca della Lampada Perduta, il film Disney cult da riscoprire [VIDEO] Di Andrea Campana

Condividi l'articolo Vi ricordate di questo bellissimo film con protagonisti Zio Paperone e Qui, Quo, Qua? Noi sì ed è ora di riscoprirlo Se c’è una cosa che Disney sa fare meglio di chiunque altro, è creare storie magiche e indimenticabili che intrattengono generazioni di spettatori. Tra i tanti film d’animazione c’è uno che spicca per la sua avventura epica, il suo umorismo irresistibile e il suo messaggio duraturo: Zio Paperone alla ricerca della Lampada Perduta. Questo classico animato è un vero e proprio tesoro nascosto nell’ampio catalogo Disney e merita sicuramente di essere riscoperto. La trama: Zio Paperone, come sempre alla ricerca di preziosi tesori negli angoli più remoti del mondo, si imbatte nella famosa lampada di Aladino, proprio quella che custodisce il famoso genio in grado di esaudire qualunque desiderio.

Peccato che la lampada sia cercata anche da perfido mago Merlock, disposto a tutto pur di mettervi le mani sopra per farne un utilizzo distruttivo e terribile. Zio Paperone e Qui, Quo e Qua scoprono il segreto della lampada e si imbattono con le implicazioni morali insite nel poter ottenere tutto quel che si vuole, qualcosa di estremamente pericoloso.

L’avventura animata è appassionante e avvincente, si svolge in un puro spirito anni ’90 e riprende il meglio dello stile della serie di cui è spin-off, la famosa DuckTales. Ci sono anche numerosi momenti parecchio grotteschi per un cartone animato, e la trama è per l’epoca autenticamente originale e ricca di colpi di scena.

Un esempio di una produzione Disney autenticamente di valore, che prende il meglio dai personaggi creati da Carl Barks e li colloca in una cornice entusiasmante di come non se ne vedono spesso, anche nel cinema Disney. Del resto va ricordato che Zio Paperone alla ricerca della Lampada Perduta esce proprio all’inizio della cosiddetta Disney Renaissance.

Ossia, una serie di film che vedono la vera e propria rinascita del canone, come La Sirenetta (1989), Aladdin (1992) e Il Re Leone (1994). Ciò nonostante, alla sua uscita il film non gode di grande successo, tant’è che molti di noi lo scoprono principalmente ritrasmesso in televisione o in VHS, dove infine diventa un vero cult per un’intera generazione. Se non lo avete mai visto, recuperatelo subito!

