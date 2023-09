News

Cinema Depp si trasforma nelle principesse Disney con la I.A. Il content creatore The_ai_dreams ha creato una geniale versione di Johnny Depp che interpreta tutte le principesse Disney Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo L’intelligenza artificiale è uno dei mezzi di creazione più in voga del momento. Grazie a questa tecnologia all’avanguardia artisti di tutto il mondo stanno realizzando i più svariati progetti. Tra questi c’è anche un assurda versione di Johnny Depp che interprete alcune delle più amate principesse Disney creata dal content creatore The_ai_dreams. Possiamo vedere dunque il fu Capitan Jack Sparrow nei panni di Biancaneve, Cenerentola, Ariel e oltre altre. E sono tutte bellissime. View this post on Instagram A post shared by AI Dreams (@the_ai_dreams) Johnny Depp ha abbandonato Disney e la sfarzosità del mondo di Hollywood da diverso tempo ormai. L’attore sta infatti vviendo una tranquilla vita di campagna in Inghilterra dove può dedicarsi alle sue passioni più tranquillo di quanto sarebbe oltreoceano. Parlando col South China Morning Post qualche giorno fa, ha spiegato questo punto di vista, rivelando di sentirsi normale solo quando riesce a stare lontano da tutti.

Ovviamente la mia vita è un po’ diversa da quella delle altre persone, nel senso che vorrei poter uscire nel mondo e sperimentare cose, vedere cose, andare in un negozio, nelle librerie. Ma per me non funziona più così – aveva detto Johnny Depp.

Il luogo in cui mi sento più me stesso in questo mondo, e dove vado per sentirmi assolutamente normale, suppongo sia la mia casa alle Bahamas, perché è un’isola e nessuno mi vede. Devi avere un santuario, un posto sicuro dove puoi sfuggire al controllo e all’interesse degli altri, un posto dove puoi semplicemente sederti su una spiaggia, leggere, dipingere, meditare o qualsiasi altra cosa, questa è libertà per me. Questa è l’unica vera libertà.

Bellissimo!

