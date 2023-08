Cinema

Approfondimenti I 7 film sulla bomba atomica per approfondire Oppenheimer Dall'animazione per adulti come Quando Soffia il Vento fino ai capolavori della storia del cinema. Sette film da vedere in preparazione di Oppenheimer o per approfondire la controversa tematica. Di Lorenzo Pietroletti -

Condividi l'articolo Seppur con qualche settimana di ritardo rispetto al mondo intero, finalmente anche in Italia è arrivato Oppenheimer, ultima fatica firmata Christopher Nolan, nonché seconda componente del fenomeno dell’estate, il rinomato Barbienheimer. Qui trovate la nostra recensione in anteprima, un film che consigliamo vivamente di vedere in sala. Intanto, per restare sul tema bomba atomica, ecco a voi sette titoli degni di nota che permetteranno di guardare al tragico evento sotto molteplici punti di vista. Film da vedere prima ma anche dopo aver assistito allo spettacolo messo in scena dal regista di film acclamati come Interstellar e Inception, senza contare l’amatissima trilogia del Cavaliere Oscuro.

Film storici che raccontano la genesi di questa folle arma ma anche film che attraverso la distopia ne raccontano le brutali conseguenze. Non solo: cosa ha lasciato Hiroshima a chi l’ha vissuta, cosa potrebbe accadere e cosa è accaduto alla popolazione colpita. La Storia incontra dunque la soggettività, l’animo umano, che non sempre è disposto a chiudere in un cassetto quanto fatto.

L’Ombra dei Mille Soli, Roland Joffé, 1989

Forse non un film perfetto, sebbene un cast degno di nota, ma ciò che balza all’occhio è senz’altro il titolo originale, giocoso e inquietante. Fat Man e Little Boy – Shadowmakers, i due nomignoli che erano stati affibbiati alle due bombe nucleari, durante il progetto Manhattan, il programma di ricerca e sviluppo che portò alla creazione della prima arma nucleare. Il film si concentra proprio sui dilemmi etici degli sviluppatori, con Dwight Schultz ad interpretare proprio Oppenheimer.

Il Prezzo del Dovere, Melvin Frank & Norman Panama, 1952

Tra i primissimi film usciti subito dopo lo sgancio delle due bombe nucleari, il film racconta la storia di Tibbets, interpretato da Robert Taylor, e del suo coinvolgimento nel Progetto Manhattan. La trama si concentra sulla pressione e le difficoltà che Tibbets e il suo equipaggio affrontarono nel portare a termine la missione, nonché sulle sfide etiche e morali legate all’utilizzo di tale potenza distruttiva. Un viaggio nell’anima di chi ha materialmente eseguito un ordine di distruzione totale.

Il Dottor Stranamore, Stanley Kubrick, 1964

Impossibile non inserire il film del maestro Stanley Kubrick in questo elenco dedicato ai film sulla bomba atomica. Si cambia completamente registro, rispetto ai due precedenti titoli. Il dramma permane, ovviamente, ma viene trattato in maniera differente, con un sofisticato umorismo dark tanto divertente quanto inquietante. Ci troviamo in piena Guerra Fredda, dove il rischio di una guerra atomica era alle porte. Così un generale americano, in preda a deliri e decisamente mal consigliato, decide di sganciare una bomba sull’Unione Sovietica, scatenando una serie di eventi incredibili e tragici. E ovviamente, comici.

Hiroshima Mon Amour, Alain Resnais, 1959

Tra i migliori titoli della storia del cinema, e non solo tra quelli legati ad Oppenheimer, troviamo questo capolavoro della Nouvelle Vague a firma di uno dei suoi maggiori esponenti. Il film esplora temi di memoria, perdita, colpa e trauma, concentrandosi sulla connessione emotiva tra i due protagonisti e sulla complessità delle loro esperienze passate. La narrazione si sviluppa attraverso una serie di flashback e dialoghi intensi, e attraverso questa struttura, il film riflette sul potere delle memorie personali e collettive di influenzare le relazioni e la percezione della realtà.

Gen di Hiroshima, Keiji Nakazawa, 1983

Tratto dall’omonimo manga, questo anime resta tra i titoli più significativi tra quelli prodotti riguardo la bomba atomica, soprattutto perché ci mostra lo sguardo delle vittime del tragico evento. La storia offre uno sguardo intenso e spesso crudo sulla realtà della guerra e delle sue conseguenze, mostrando l’impatto devastante dell’esplosione nucleare sulla città di Hiroshima e sulla vita delle persone comuni. Da brividi la scena dell’impatto nucleare, tanto realistica quanto spaventosa.

The Day After, Nicholas Meyer, 1983

Nello stesso anno di Gen di Hiroshima, negli Stati Uniti usciva questo film per la televisione che tratta il tema delle conseguenze di uno scenario di guerra nucleare tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Il film fu originariamente trasmesso come un evento televisivo e suscitò una grande attenzione e discussione a causa della sua rappresentazione cruda e realistica degli effetti di un conflitto nucleare. Il ritratto che viene fuori è profondamente intenso, carico di brutale realismo, soffermandosi sulla devastazione che può comportare l’uso della bomba atomica. Si dice che The Day After colpì anche il presidente di allora Ronald Reagan, tanto da fargli rivedere i programmi sul nucleare.

Quando Soffia Il Vento, Jimmy Murakami, 1986

Tornando sull’animazione, è quantomeno doveroso menzionare questa piccola perla d’animazione drammatica, tratta dall’omonima graphic novel. Non ci troviamo né in Giappone né negli Stati Uniti. Siamo in Europa, più precisamente in Inghilterra. Jim e Hilda Bloggs sono una coppia di anziani britannici che cercano di sopravvivere alle conseguenze di un attacco nucleare. Il film affronta in modo realistico e toccante la loro ingenuità e le loro speranze mentre cercano di adattarsi alla situazione e di rimanere fedeli ai loro modi di vita tradizionali, nonostante la devastazione intorno a loro.