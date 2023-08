Un film horror in stile Pixar: le immagini sono da brivido [FOTO]

Condividi l'articolo

Qualcuno se lo è immaginato, aiutandosi con una I.A.: ecco come sarebbe un film horror girato da Pixar

Dopo Twin Peaks in stile Pixar, passiamo direttamente ad uno scenario horror pensato come un lavoro della famosa casa d’animazione americana. Anche se in diverse occasioni Pixar s’è avvicinata a momenti molto inquietanti (ci viene in mente per esempio una certa scena di Toy Story), i prodotti che ha realizzato sono e saranno sempre, probabilmente, per bambini.

Detto questo, ci troviamo in un’epoca di crescente sperimentazione anche perché le major e le grandi case di produzione stanno finendo le idee. Lo provano gli insuccessi di alcuni recenti film Disney, casa che del resto si è mossa negli ultimi anni a sua volta su argomenti più seri (non horror) in film come Coco ed Encanto.