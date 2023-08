News

Cinema Pirati dei Caraibi 6, Johnny Depp potrebbe tornare Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo In questo momento il franchise di Pirati dei Caraibi si trova in punto di stallo. Dopo il fallimentare quinto capitolo del 2017 e l’allontanamento di Johnny Depp dallo storico ruolo di Jack Sparrow, i produttori di Casa Disney si stanno interrogando sul futuro della saga. Sebbene l’attore abbia dichiarato più e più volte di non aver alcuna intenzione di tornare a lavorare con la casa di Topolino, una fonte anonima vicino a lui ha parlato recentemente con People, dando qualche speranza ai fan. Tutto è possibile e, se il progetto è quello giusto, lo farà – ha detto la fonte

Queste dichiarazioni sono in linea con quelle recenti del produttore Jerry Bruckheimer, che si è dimostrato riluttante ad affrontare l’argomento.

Ci stiamo ancora lavorando, non c’è ancora nulla di definitivo – ha detto quando gli è stato chiesto dei progressi nel film. Ma continuiamo a fare piccoli passi verso una sceneggiatura.

Lo stesso Bruckheimer aveva parlato della saga di Pirati dei Caraibi qualche tempo fa, aprendo alla possibilità di rivedere Johnny Depp nel franchise di Pirati dei Caraibi.

Dovresti chiedere a loro. Non posso rispondere a questa domanda. Davvero non lo so – aveva detto Bruckheimer della Disney parlando con The Hollywood Reporter. Mi piacerebbe averlo nel film. È un amico, un attore eccezionale, ed è un peccato che le vite personali si insinuino in tutto ciò che facciamo.

Bruckheimer aveva anche confermato che anche il personaggio di Jack Sparrow non sarebbe mai stato ucciso.

Non puoi – ha detto. Abbiamo cercato di ucciderlo. Non ha funzionato.

Queste parole arrivano qualche settimana dopo le dichiarazioni del presidente della Disney Studio Motion Picture Production, Sean Bailey che, intervistato dal New York Times, aveva parlato della saga piratesca come di una priorità per Disney.

Pensiamo di avere una storia davvero bella ed emozionante che onora i film che sono venuti prima e ha anche qualcosa di nuovo

Parlando poi di Johnny Depp, Bailey aveva detto:

Al momento non ci sbilanciamo

Che ne pensate?

