Condividi l'articolo

Da quando Barbie, nuovo film di Greta Gerwig basato sui celebri giocattoli Mattel e che vede protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling (qui la nostra recensione) è arrivato al cinema, il mondo è andato letteralmente in visibilio nell’analisi di tutti i vari easter egg presenti nella pellicola (qui i migliori). Potevano gli artisti nostrani esimersi da un attesissimo mashup con i film di Aldo, Giovanni e Giacomo? Ovviamente no. I ragazzi di Amarcord Produzioni hanno infatti ripensato il trailer del film inserendo momenti presi dalla carriera del celeberrimo trio comico.

Come potete vedere sono moltissimi i momenti dei film di Aldo Giovanni e Giacomo che vengono convogliati in pochi minuti di video. Dal Garpez Tre Uomini e una Gamba, passando per il momento dell’arresto in La Banda dei Babbi Natale, arrivando fino alla celeberrima sequenza della macchina di Tu La Conosci Claudia? Insomma, un autentico viaggio nell’immortale comicità del trio italiano a tinte rosa shocking.