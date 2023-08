News

Natalie Portman e Benjamin Millepied si sono separati dopo 11 anni di matrimonio Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo La storia d’amore tra Natalie Portman e Benjamin Millepied sembra essere arrivata al capolinea. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2009 sul set di Black Swan, film di cui è stato lui è stato coreografo e che ha permesso a lei di vincere il Premio Oscar. Si sono sposati poi a Big Sur, in California, nel 2012. Tuttavia ora sono ai ferri corti. Una fonte vicina ai due ha infatti detto a Us Weekly Monday che la coppia, che condivide due figli, si è lasciata dopo 11 anni di matrimonio. Il tutto sarebbe causato dalla relazione clandestina che Millepied ha con l’attivista per l’ambiente Camille Étienne divenuta di dominio pubblico circa due mesi fa. Dopo che è uscita la notizia della sua relazione, hanno cercato di lavorare sul loro matrimonio, ma al momento sono separati – ha affermato la fonte l’insider.

Natalie Portman è stata avvistata a Sydney la scorsa settimana senza Millepied, nonostante fosse il loro anniversario di matrimonio. Anche l’anello nuziale era visibilmente mancante dal suo dito.

Secondo quanto riportato da Page Six, l’attrice aveva scoperto la relazione del marito diversi mesi prima rispetto a quando poi è divenuta di dominio pubblico. Fonti vicine alla coppia avevano rivelato al celebre sito che i due si era inizialmente separati l’anno scorso, ma erano stati in grado di superare i loro problemi coniugali.

Non si sono separati e stanno cercando di risolvere le cose – aveva riportato Page Six mesi fa. Ben sta facendo tutto il possibile per farsi perdonare da Natalie. Ama lei e la loro famiglia

Ora però sembra che la coppia sia ufficialmente separata.

