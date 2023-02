Condividi l'articolo

Mindhunter è uno degli show più amati al mondo. I fan di tutto il globo stanno chiedendo a gran voce la realizzazione della terza stagione. Tuttavia, nelle ultime ore David Fincher, l’uomo dietro allo show, parlato col giornale francese Le Journal Du Dimanche, spegnendo le speranze di tutti.

Sono molto orgoglioso delle prime due stagioni. Ma è uno show molto costoso e, agli occhi di Netflix, non abbiamo attirato un pubblico sufficiente per giustificare l’investimento. Non li biasimo, hanno corso dei rischi per portare avanti la serie, mi hanno dato i mezzi per realizzare ‘Mank’ come volevo e mi hanno permesso di avventurarmi su nuove strade con ‘The Killer’. È un’opportunità per lavorare con persone capaci di osare. Il giorno in cui i nostri desideri non saranno più gli stessi, dovremo essere onesti e separare le nostre strade.