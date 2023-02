The Last of Us: il significato del film guardato da Ellie nell’episodio 6

Condividi l'articolo

Un piccolo riferimento nel nuovo episodio che coinvolge Ellie e che si lega a un film poco famoso ma inserito nella trama con astuzia

The Last of Us è una serie che certo non lascia nulla al caso: questo vale anche per l’ultimo episodio, il sesto. In una scena Ellie (se non avete visto l’episodio quanto segue è ovviamente SPOILER) si trova in una stanza in cui viene proiettato un film: un lusso raro nel mondo post-apocalittico.

Il film fa apparentemente solo da sfondo, tanto per sottolineare come nella comunità di Jackson la vita sia più o meno normale e ci si possano permettere svaghi e intrattenimenti di livello pre-apocalittico. Ma, ovviamente, il film non è scelto a caso e anche se ne vediamo solo alcune battute, il senso della pellicola selezionata è importante.