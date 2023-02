News The Last of Us, l’episodio 6 anticipa il futuro di Ellie Nell'episodio 6 di The Last of Us gli autori hanno inserito un elemento che anticipa ciò che accadrà nel futuro di Ellie Di Matteo Furina -

Attenzione: articolo contiene spoiler della trama di The Last of Us Su Sky è appena arrivato il sesto episodio di The Last of Us, serie TV basata sul celeberrimo gioco di casa Naughty Dog nel quale, tra le altre cose, abbiamo assistito al ricongiungimento tra Joel e suo fratello Tommy. Tuttavia i fan più attenti non si saranno fatti sfuggire un elemento che anticipa ciò che accadrà in futuro ad Ellie.

Circa a metà episodio la giovane chiede a Joel cosa farebbe se potesse fare tutto ciò che vuole dopo la scoperta di una cura. Il dialogo prosegue con Ellie che spiega come questa non era mai stata davvero un’opzione prima, ma nel caso in cui tutto andasse per il verso giusto avrebbe trovato o costruito una vecchia fattoria e avrebbe creato un ranch per allevarepecore perché sono “tranquille e fanno quello che gli viene detto”.

Chiunque abbia giocato a The Last of Us Part II sa che questo è esattamente ciò che fa Ellie. Dopo aver (brevemente) rinunciato alla sua ricerca di vendetta, si stabilisce infatti in una fattoria con Dina e il loro bambino in mezzo al nulla con delle pecore. È abbastanza pacifico, ma il disturbo da stress post-traumatico le impedisce di mantenere quella pace.

Se, come probabile, la trama della seconda stagione di The Last of Us continuerà a seguire quella del gioco, la trama si concentrerà anche sulla storia d’amore tra Ellie e Dina. Bella Ramsey, volto della protagonista, ha recentemente parlato con GQ di cosa la attende, parlando anche di chi deciderà di non seguire lo show a causa delle trame gay in esso presenti.

Ci sono alcune parti con Ellie da sola, probabilmente, ma mi piace il fatto che abbia anche [Dina] – ha detto la Ramsey. Non sono particolarmente ansiosa per questa cosa. So che le persone penseranno quello che vogliono pensare. Ma dovranno abituarsi. Se non vuoi guardare lo show perché ha trame gay, perché c’è un personaggio trans [Lev, che sarà introdotto nella seconda stagione ndr], è un tuo problema e non sai cosa ti stai perdendo. Non mi fa paura.

In un’altra recente intervista con Josh Horowitz di Happy Sad Confused ha anche rivelato di essere preoccupata dal fatto di rimanere senza Pedro Pascal il cui personaggio, Joel, muore all’inizio della seconda parte del gioco.

Sono nervosa questo, perché so cosa succede nel secondo gioco e sono nervosa all’idea di essere potenzialmente senza Pedro per un po’… Sarà davvero triste

