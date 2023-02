Condividi l'articolo

Austin Butler è oggi uno dei giovani attori più in vista al mondo. Candidato all’Oscar per la performance in Elvis, nel cast del prossimo Dune 2, insomma, la sua carriera è decisamente esplosa. Tuttavia è innegabile che una grande spinta sia arrivata da Quentin Tarantino che lo ha voluto nel 2019 nel suo C’era una volta a…Hollywood nei panni del socio immaginario di Charles Manson, Tex Watson. Ospite del talk Hot Ones, il giovane attore ha raccontato simpatico retroscena tratto direttamente dal set del regista di Knoxville che rivela perchè cineasta ripete svariate volte le stesse scene.

Ho parlato molto di quanto Quentin significasse per me – ha detto Austin Butler. È sempre stato il mio sogno lavorare con lui. Siamo sul set e lui dice: “OK, bene. Ne facciamo un’altra. E sapete perché?” E l’intera troupe grida: “Perché ci piace fare film!” E la prima volta che assisti a queste cosa, non ci sei dentro. Ma poi senti Brad, Leo, tutti che dicono: “Perché amiamo fare film”