Lilo & Stich, amatissimo film Disney del 2002, sarà uno dei prossimi lavori della casa di Topolino a subire il trattamento a cui oramai tutti i grandi classici sono destinati, ovvero sia essere la base di un remake live action. Per ora sappiamo ancora ben poco riguarda la possibile data d’uscita o casting di sorta. Ad eccezione di un nome d’eccezione. Zack Galifanakis, star della trilogia di Una Notte da Leoni si è unito ufficialmente al progetto. Ancora non si ha certezza di chi interpreterà, tuttavia The Wrap è abbastanza sicuro nel confermare che l’attore darà la voce a Pleakley, il personaggio alieno originariamente doppiato da Kevin McDonald.

Lilo & Stich si concentra su Lilo, una giovane ragazza hawaiana che lotta dopo la morte dei genitori. Quando incontra Stitch, una bizzarra creatura simile a un cane creata da uno scienziato alieno per essere la forza distruttiva definitiva, Lilo adotta il randagio e lo porta a casa sua, mettendo inavvertitamente in pericolo la sua vita e quella di sua sorella Nani. Diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois, il film è stato accolto positivamente quando è uscito per la prima volta nel 2002, incassando 273,1 milioni di dollari in tutto il mondo e ricevendo una nomination all’Oscar come miglior film d’animazione. Sono seguiti tre sequel direct-to-video, insieme a una serie animata di successo di Disney Channel e persino una serie anime giapponese completamente separata dal materiale originale.