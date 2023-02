Condividi l'articolo

Mark Scicluna, illustratore della Rockstar Games, ha deciso di far fare un tuffo nel passato a molti di noi reimmaginando alcune delle più importanti esclusive di Playstation come se fossero dei vecchi fumetti anni ’59. Ecco dunque che possiamo vedere Joel ed Ellie di The Last of Us, Kratos di God of War o anche scene di Red Dead Redeption o Metal Gear, tutti immaginati in questa veste retrò e assolutamente meravigliosa. Vedere per credere.

Questo è sicuramente un momento molto importante per quanto riguarda le esclusive di casa Playstation. La software house giapponese si sta infatti fortemente concentrando non solo sui videogiochi ma anche sull’adattamento delle varie opere. Su HBO sta spopolando la serie dedicata a The Last of Us e nel prossimo futuro arriveranno quelle dedicate a Horizon e God of War. Solo di quest’ultima sappiamo effettivamente qualcosa. Qualche tempo fa infatti era stata rivelata la trama dello show che sarà prodotto da Amazon.