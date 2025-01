PlayStation: Sony lancia un sistema che permetterà di sentire gli odori dei videogiochi

Condividi l'articolo

Vi è mai capitato di voler sentire gli odori in un videogioco? Con questo nuovo sistema PlayStation potrete farlo

Questa rivoluzionaria idea per un ambiente di gioco “olfattivo” è stata presentata per PlayStation al CES 2025. L’idea è semplice: sentire gli odori che ci potrebbero essere “dentro” un videogioco. Un tipo di esperienza che è stata definita Future Immersive Entertainment Concept e che intende porre Sony all’avanguardia sulle nuove frontiere del gaming.

Come funziona: circondando il player con diversi schermi ad alta risoluzione che riproducano ambienti di videogiochi popolari come The Last of Us e che comprendano funzioni interattive tra le quali, appunto, quelle legate agli odori. Non è chiaro come sarà fatto ma l’idea è, per esempio, sentire odori come quello dell’umidità delle spore del Cordyceps. Ve lo immaginate, giocare a TLOU così?