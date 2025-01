News

Cinema 28 Anni Dopo, Cillian Murphy non ci sarà! Il produttore di 28 anni dopo Andrew Macdonald, parlando con Empire, ha confermato che Cillian Murphy non sarà nel film Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Non vedremo Cillian Murphy in 28 anni dopo! Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Il 19 giugno prossimo arriverà in sala 28 Anni Dopo, terzo capitolo della saga iniziata con 28 giorni dopo, horror post apocalittico di Danny Boyle con Cillian Murphy del 2002 e proseguita 5 anni dopo con 28 settimane dopo (qui il trailer). Nell’ultimo periodo c’è stato un gran discutere sulla possiiblità che l’attore irlandese tornasse o meno nel film.

Ebbene a dare una risposta definitiva è arrivato il produttore Andrew Macdonald che, parlando con Empire, ha confermato che Cillian Murphy non sarà in 28 anni dopo.

Per questo film volevamo che fosse coinvolto, e lui voleva esserlo. Non è nel primo film, ma spero che ci sia un Jim da qualche parte lungo il percors – ha detto MacDonald. In questo momento è coinvolto come produttore esecutivo, e spero che possiamo lavorare con lui in qualche modo nel futuro della trilogia

Danny Boyle, che ha diretto l’originale 28 giorni dopo, tornerà alla regia di 28 Anni Dopo, ma solo per il primo dei tre episodi di cui si compone questo progetto. Alex Garland invece, lo scrittore del primo film, scriverà le prime due pellicole.

Prima di 28 giorni dopo, non c’erano molti film sugli zombie: era un genere un po’ morto. Danny e Alex lo hanno riavviato – ha detto Murphy sul motivo per cui il film originale ha avuto un tale impatto sul genere quando è uscito nel 2002. La quantità di meme – so cos’è un meme – che tutti mi hanno inviato durante la pandemia di 28 giorni dopo è stato pazzesco. Dimostra semplicemente che la buona scrittura è preveggente, rimane sempre preveggente e relativa.

Che ne pensate? Curiosi di questo 28 anni dopo?