News

Cinema Lilo & Stich: Sydney Agudong sarà Nani Sydney Agudong interpreterà Nani, sorella della protagonista nel prossimo remake live action di Lilo & Stich Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Lilo & Stich, amatissimo film Disney del 2002, sarà uno dei prossimi lavori della casa di Topolino ad essere rifatto in versione live action. Il sarà diretto da Dean Fleischer Camp, regista candidato all’Oscar per il film d’animazione Marcel the Shell e nelle ultime settimane sta trovando gli interpreti che daranno vita ai protagonisti. Proprio in queste ore è stata infatti scelta l’attrice che interpreterà Nani, sorella maggiore e tutrice della protagonista Lilo. Trattati di Sydney Agudong, attrice nata e cresciuta sull’isola di Kaua’i, Hawaii e nota sopratutto per i suoi lavori in NCIS e On My Block. La Agudong si unisce dunque a Maia Kealoha, la giovanissima attrice che darà il volto a Lilo e a Zack Galifanakis, star della trilogia di Una Notte da Leoni che dovrebbe dare la voce a Pleakley, il personaggio alieno originariamente doppiato da Kevin McDonald.

Diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois, l’originale Lilo & Stitch si concentra su Lilo, una giovane ragazza hawaiana che lotta dopo la morte dei genitori. Quando incontra Stitch, una bizzarra creatura simile a un cane creata da uno scienziato alieno per essere la forza distruttiva definitiva, la piccola decide di adottarlo e di portalo a casa sua, mettendo inavvertitamente in pericolo la sua vita e quella di sua sorella Nani. Il film è stato accolto positivamente quando è uscito per la prima volta nel 2002, incassando 273,1 milioni di dollari in tutto il mondo e ricevendo una nomination all’Oscar come miglior film d’animazione. Sono seguiti tre sequel direct-to-video, insieme a una serie animata di successo di Disney Channel e persino una serie anime giapponese completamente separata dal materiale originale.

Che ne pensate? Curiosi di questo live action?

