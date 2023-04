Nicolas Hoult e Toni Colette sono in pole position per essere i protagonisti di Juror No. 2, nuovo film di Clint Eastwood

Clint Eastwood, prossimo ai 93 anni, è pronto a dirigere quello che con ogni probabilità sarà l’ultimo film della sua carriera, Juror No. 2. E secondo le ultime indiscrezioni riportate da Variety avrebbe già individuato gli attori che reciteranno nei ruoli principali. Trattasi di Nicolas Hoult, tra poco al cinema con Renfield e Toni Colette, attualmente protagonista di The Power, serie drammatica fantasy per Prime Video di Amazon.

Juror No. 2 si svolgerà durante un processo per omicidio e seguirà un giurato (Hoult), che si rende conto che potrebbe aver causato la morte della vittima. Deve decidere se manipolare la giuria per salvarsi, o rivelare la verità e costituirsi. Collette interpreterà il pubblico ministero. Con questo film, che arriva due anni dopo il precedente, Clint Easwtood dunque terminerà probabilmente la sua carriera costellate da decine e decine di lavori impressi a fuoco nella storia del cinema.