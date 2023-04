News

Serie TV M. Figlio del secolo, Wright rivela dettagli sulla serie Parlando con Variety, Joe Wright ha rivelato alcuni nuovi dettagli sulla prossima serie M. Figlio del secolo Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Joe Wright si trova in questo momento in Italia per dirigere M. Figlio del secolo, nuova serie TV Sky Original che ripercorrerà la storia dell’ascesa al potere di Benito Mussolini, interpretato per l’occasione da Luca Marinelli. Per l’occasione ha recentemente rilasciato un’intervista alla stampa internazionale, riportata da Variety, dove ha rivelato alcuni dettagli di questo nuovo progetto. L’estetica sarà una sorta di mashup tra la cultura rave degli anni Novanta e “L’uomo con la cinepresa”, [il seminale documentario sull’avanguardia del 1929 di Dziga Vertov] un grande film ucraino. È “L’uomo con la cinepresa” e ogni film di gangster che tu abbia mai visto. È abbastanza pieno sotto questo aspetto. Ed è abbastanza caleidoscopico con una specie colonna sonora techno. Anche se non è raccontato in uno stile vérité, c’è tutto quello che è successo

Andando avanti il regista ha spiegato di sentire la pressione nel dirigere questo M. Figlio del secolo, che racconta un pezzo così importante della storia italiana.

Sono consapevole che è una responsabilità enorme, soprattutto nel senso che è un personaggio che non è stato interpretato molto. Quando stai facendo Winston Churchill, ci sono molti film con Winston Churchill. Quando stai facendo Jane Austin, ci sono molti film di Jane Austin, che è anche un diverso tipo di responsabilità, ma pur sempre una responsabilità. Invece, per molte ragioni che è meglio lasciare spiegare a Stefano e David, non c’è stato lo stesso tipo di esame di Mussolini che c’è stato all’epoca di altri leader mondiali.

Se questo show mi ha insegnato una cosa, è che il nazionalismo è una stronzata. E così, come dice il mio caro amico Seamus McGarvey, il direttore della fotografia: “Non c’è altra nazione che l’immaginazione”. Ci sono cose a cui mi sento molto vicino culturalmente, ad essere onesto con te. Mi sento culturalmente più vicino all’Italia che all’America. Eppure non condividiamo una lingua. Quindi non mi vedo necessariamente come uno “straniero”. Penso che forse gli italiani mi vedano come “altro”, ma non lo sono. Semmai sono un europeo. La barriera linguistica è difficile, è piuttosto fastidioso. E ci sono piccole debolezze negli italiani, come se sembrassero sempre intenti a litigare quando in realtà sono piuttosto gentili l’uno con l’altro. Ma in realtà non mi vedo come un “altro”. I leader populisti stanno spuntando in tutto il mondo. E quindi è ovunque. Sì, è qui. Ma il problema è che non c’è solo l’Italia.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa