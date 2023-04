James Bond, ecco perché molti nuovi candidati per il ruolo vengono scartati

Condividi l'articolo

Perché ancora non abbiamo ufficialmente un nuovo James Bond? Questa potrebbe essere la risposta

Siamo ancora in attesa di conoscere il nome del nuovo James Bond dopo Daniel Craig. E il motivo per cui ancora non lo sappiamo potrebbe finalmente essere stato svelato. A quanto pare il problema sarebbe che al casting si sono presentati troppi candidati giovani, mentre come sappiamo 007 è sempre stato “maturo”.

Secondo la casting director Debbie McWilliams: “Non avevano l’esperienza, non avevano la capacità mentale per prendere [il ruolo]. Perché non è semplicemente un ruolo che interpretano, è una grande responsabilità”. Sostiene inoltre che questi imberbi candidati mancavano di “gravità” per il ruolo. Non possiamo che essere d’accordo: un Bond “giovane” proprio non ce lo vediamo.