News Jada Pinkett Smith, polemiche sulla serie su Cleopatra: “Non era nera” Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Già piovono polemiche sulla serie dedicata a Cleopatra e prodotta da Jada Pinkett Smith. E sì, riguardano il colore della pelle della regina egizia La domanda: Cleopatra era nera o no? Secondo il parere di una esperta interpellata per la nuova serie in uscita su Netflix il 10 maggio e prodotta da Jada Pinkett Smith (che è, sì, la moglie di Will Smith, quella motivo del celebre schiaffo), sì, Cleopatra era nera. Ma, come sempre quando si parla di delicate questioni etniche, non tutti sono d’accordo. Il nuovo ritratto della regina, interpretata nella serie da Adele James, dovrebbe superare lo stereotipo della “amante” legato storicamente a questa figura e rappresentarla in una versione femminile emancipata, a prescindere dal suo rapporto con Giulio Cesare e Marco Antonio, superando contemporaneamente quella che rimane la sua più famosa immagine su schermo, quella di Liz Taylor.

L’esperta consultata per la serie avrebbe detto: “Mia madre diceva sempre: non badare a quello che ti raccontano a scuola. Cleopatra era nera“. Una dichiarazione molto dibatutta così come l’effettiva etnia di Cleopatra: è chiaro che parliamo di un periodo storico fin troppo remoto ed è difficilissimo per noi, oggi, avere certezze al riguardo.

C’è poi il fatto che Cleopatra era discendente della dinastia macedone che regnava in Egitto fin dai tempi di Alessandro Magno: per cui, in teoria, poteva tranquillamente essere bianca. Tra le proteste, Jada Pinkett Smith ha detto: “Non vediamo o sentiamo spesso storie di regine nere, così è molto importante per me, così come per mia figlia e per la mia comunità, venirle a conoscere perché ce ne sono moltissime”.

