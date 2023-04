Amazon

Recensioni Serie TV La Fantastica Signora Maisel 5: Recensione dell'ultima stagione Dal 14 Aprile arrivano su Prime Video i primi 3 episodi dell'ultima stagione di una serie di culto: The Marvelous Mrs. Maisel, La Fantastica Signora Maisel. Ecco la nostra recensione della stagione finale, rigorosamente no spoiler.

Condividi l'articolo Tits up! Con il 14 aprile arriva il momento fatidico per tutti i fan de La Fantastica Signora Maisel. La serie creata da Amy Sherman-Palladino e interpretata dalla Rachel Brosnahan è giunta infatti alla quinta e ultima stagione, composta da nove magnifici episodi, strutturati come un lungo addio tra Midge Maisel e il suo pubblico. La novità assoluta de La Fantastica Signora Maisel 5 è infatti una struttura narrativa che trova naturalmente il suo centro all’inizio degli anni ’60, eppure allarga il suo sguardo attraverso lo spazio e il tempo, mentre flashback e fast-forward consentono alla spettatore di sbirciare nel futuro di Midge e la sua famiglia, fino agli scintillanti anni ’80.

Significa che avremo rapidamente tutte le risposte? Naturalmente no. Al contrario, la strada verso il successo si conferma sempre insidiosa, ingannevole, accidentata, per una storia che si conserva deliziosa e politicamente scorretta, lontanissima dai cliché contemporanei e dalla vecchia cara menzogna del sogno americano.

“Two steps forward and three steps back”. “Due passi avanti e tre indietro”. Questo era e resta il ballo dell’inarrestabile Midge Maisel, icona della serialità contemporanea e di una brillante comedy che sceglie di chiudere i battenti all’apice del successo, senza annacquare inutilmente trama e intreccio per prolungare l’incanto.

La Fantastica Signora Maisel 5: La trama (no spoiler)

La quinta stagione de La Fantastica Signora Maisel debutta su Prime Video il 14 aprile con i primi tre episodi. Quindi, l’ultima stagione proseguirà con un episodio a settimana, fino al gran finale, previsto per il 26 maggio.

Nell’episodio finale della quarta stagione avevamo lasciato Miriam “Midge” Maisel (Rachel Brosnan) nel pieno di un’illuminazione. A piedi, nel bel mezzo di una tempesta di neve, dopo aver visto il successo arrivare e sfumare in tempi rapidissimi, la nostra stand-up comedian aveva visto apparire la gigantografia di The Gordon Ford Show.

Sarà proprio lo show televisivo di Gordon Ford il grande momento di svolta della sua carriera e la sua vita? Intanto, Midge entra nel team degli sceneggiatori, un lavoro dietro le quinte che si rivela subito più ostile del previsto. Eppure, per quanto inizialmente Midge fatichi a farsi ascoltare, la tenacia e l’ostinazione resteranno le sue armi più affilate.

Tenacia, ostinazione e ironia, quell’ironia inarrestabile che l’accompagna nella vita pubblica e privata. Riuscirà a imporsi in un ambiente maschilista come lo showbiz americano dei primi anni ’60? Troverà mai un altro amore, un nuovo marito che sia davvero in grado di competere con Joel Maisel, prendere quel posto nel suo cuore?

E il patto di ferro, il sodalizio, l’amicizia tra Midge e la sua agente Susie Myerson (Alex Borstein) sarà in grado di resistere a questa giungla d’asfalto? L’unica cosa certa, se parliamo della quinta e ultima stagione, è che nessuna risposta arriverà prima dell’episodio finale.

La Fantastica Signora Maisel 5: Recensione

La scelta di un nuova struttura narrativa è stata certamente drastica, eppure La Fantastica Signora Maisel 5 conserva il linguaggio audiovisivo e tutti quegli elementi – dai personaggi ai dialoghi, fino alle scene e i costumi – che hanno già decretato il successo planetario della serie interpretata da Rachel Brosnahan.

Non tutti i fan sono destinati necessariamente ad apprezzare gli sneak peek nel futuro di Midge Maisel. La nuova struttura della stagione gioca infatti con passato e futuro, ma anche con le nostre aspettative di spettatori, destinati a veder aprire o chiudere piccole o grandi linee narrative, che avrebbero meritato forse maggiore approfondimento.

O forse non siamo semplicemente pronti a salutare il mondo di Midge Maisel, già che la quinta e ultima stagione conserva attraverso tutti gli episodi quel gusto dolce amaro che appartiene ineluttabilmente agli addii.

In realtà, nessuno può davvero escludere che questa sia davvero la fine della storia. Amy Sherman-Palladino è una sceneggiatrice e un’autrice troppo abile per precludere qualche spin-off o magari un ritorno in grande stile, magari perfino dopo molti anni, com’è già accaduto per la sua creatura di maggior successo, Una mamma per amica.

Quel che resta è una stagione assolutamente brillante, da divorare fino all’ultimo attimo, ammirando l’ostinazione di Midge ma anche quella degli autori e della stessa Rachel Brosnahan. Già, perché in un mondo di super-eroi e villain, buoni e cattivi, Midge Maisel resta un’icona assolutamente sui generis, per non parlare della sua agente Susie, vera co-protagonista della serie.

Come Susie è un personaggio debordante, con una sua personalissima visione delle regole, ma soprattutto della legalità, così Midge resta ostinatamente fino all’ultimo una donna impulsiva, vanitosa, volubile, una inarrestabile collezionista di outfit perfetti, apparentemente incapace di crescere, quantomeno secondo i termini imposti dalla cosiddetta normalità.

La morale de La Fantastica Signora Maisel 5, se ce n’è una, è che la nostra eroina è proprio una donna incapace di tacere, non oltrepassare le righe, non imporre la propria volontà e i propri sogni a una realtà che l’avrebbe voluta semplicemente un’avvenente signora alto-borghese di religione ebraica, destinata al classico arco narrativo della casalinga disperata.

Humour ebraico e stand-up comedy incontrano così la famiglia Maisel, una famiglia allargata composta da personaggi assurdi, bislacchi e magnificamente sceneggiati, affidati a un cast di attori in stato di grazia, che sapranno farsi amare fino all’ultima battuta.

Il lungo addio prosegue allora su Prime Video, dove trovate già disponibili i primi tre episodi. Non perdetevi il viaggio.

La Fantastica Signora Maisel 5: Il cast

Rachel Brosnahan: Miriam Maisel

Michael Zegen: Joel Maisel

Alex Borstein: Susie Myerson

Tony Shalhoub: Abraham Weissman

Marin Hinkle: Rose Weissman

