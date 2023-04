Condividi l'articolo

Se fino a qualche anno fa l’uscita nelle sale di un film animato Disney era sinonimo successo, questa tendenza si è bruscamente interrotta nel 2022. Il classico uscito lo scorso anno, Strange World, è infatti divenuto il peggior flop commerciale degli ultimi 12 mesi. A rivelarlo è stato un repoert pubblicato da Deadline che ha rivelato quali sono stati i film meno remunerativi del 2022.

Strange World si è aggiudicato questo ben pcoo ambito premio incassando solamente 120 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte dei 317,4 di budget. Questa sta a significare che la perdita per la casa di Topolino è di ben 197,4 milioni di dollari. Tuttavia questa non è l’unica brutta notizia per la celebre azienda. Se si guardano infatti i primi 5 posti della classifica dei peggiori flop dell’anno, troviamo infatti al terzo un altro film di animazione firmato Disney, ovvero sia Lightyear. Quest’ultimo ha incassato 267 milioni di dollari a fronte di 373 di spese, per un totale di 106 milioni di perdite. Di seguitola top ten completa.