Cinema Keanu Reeves, il bacio con la fidanzata Grant [FOTO] Sul red carpet del Museum of Contemporary Art Gala di Los Angeles, Keanu Reeves si è lasciato andare ad un dolce bacio con Alexandra Grant Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Keanu Reeves, sebbene sia uno degli attori più amati e conosciuti al mondo, tiene moltissimo alla sua vita privata. Sono infatti rari i momenti in cui lo vediamo rivelare frammenti di ciò che compone la sua esistenza al di fuori del lavoro. Tuttavia nelle ultime ore, sul red carpet del Museum of Contemporary Art Gala di Los Angeles, la star di John Wick si è presentato con la sua ormai storica fidanzata Alexandra Grant scambiando con lei un tenero bacio. View this post on Instagram A post shared by Keanu Reeves Fan Page (@keanureevesfanpage.tr) I due hanno reso pubblica la loro relazione quando hanno camminato sul red carpeto del LACMA Art + Film Gala nel novembre 2019. Ma da allora, la coppia in realtà non è stata vista troppo spesso in pubblico, a parte qualche raro evento. Tuttavia sembra che i due si frequentino da diversi anni, con la loro storia d’amore risalente a prima del loro annuncio pubblico nel 2019. Nel 2020, l’attrice Jennifer Tilly ha detto a Page Six che Keanu Reeves e Alexandra Grant si frequentano da anni.

Ricordo che un paio di anni fa, circa un anno e mezzo fa, [Grant] ha detto: “Keanu Reeves è il mio ragazzo” e io ho risposto: “Aspetta. Cosa? Cosa? Cosa?” – aveva detto la Tilly in quel caso. È davvero sorprendente per me come negli ultimi cinque mesi, all’improvviso, lei vada a un evento con lui e tutti impazziscano.

Tuttavia, la Grant ha parlato con Vogue più tardi nel 2020, dicendo che aveva emozioni contrastanti riguardo a rendere maggiormente pubblica la sua storia con Keanu Reeves.

Penso che ogni singola persona che conoscevo mi abbia chiamato nella prima settimana di novembre, ed è affascinante – ha detto alla rivista nel marzo 2020.

L’amore tra i due è in ogni caso davvero fortissimo. Il mese scorso infatti, a Reeves è stato chiesto in un’intervista a People quando è stato il suo “ultimo momento di felicità”. E lui, naturalmente, ha parlato della sua ragazza, dicendo:

Un paio di giorni fa con il mio tesoro. Eravamo a letto. Eravamo connessi. “Stavamo sorridendo, ridendo e ridacchiando. Ci sentivamo benissimo. È stato davvero bello stare insieme.

Che tenerelli!

