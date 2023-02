News

Cinema Dragon Trainer: in arrivo il remake Live Action Dreamworks ha deciso di realizzare il remake live action di Dragon Trainer, amatissima trilogia animata arrivata al cinema tra il 2010 e il 2019 Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Negli ultimi siamo stati abituati a vedere arrivare al cinema remake live action di amatissimi cartoni animati con i quali molti di noi sono cresciuti. Tuttavia fino ad oggi erano stati tutti targati Disney. Ebbene Dreamworks ha deciso di prendere spunto mettendo in produzione un remake live action di Dragon Trainer, amatissima trilogia animata arrivata al cinema tra il 2010 e il 2019. Il film, in uscita in tutto il mondo il 14 marzo 2025, sarà scritto e diretto da Dean DeBlois, il regista dietro i tre film della saga originaria. Sarà il debutto cinematografico di DeBlois in un film live action, dopo aver diretto la trilogia di Dragon Trainer, l’amato film d’animazione Disney del 2002 Lilo & Stitch e il documentario del 2007 Heima.

Liberamente ispirato sulla serie di libri di Cressida Cowell, il franchise Dragon Trainer è ambientato nel mitico Berk, un villaggio vichingo dove i residenti si allenano per combattere e uccidere i draghi. Il personaggio principale Hiccup è il goffo figlio emarginato del capotribù Stoick che lotta per dimostrarsi degno di servire come guerriero per il villaggio. Dopo aver catturato con successo un drago raro noto come Furia Buia, Hiccup inizia gradualmente a fare amicizia con la creatura e lo chiama Sdentato. Presto, i due intraprendono una missione per porre fine alla guerra tra le loro due razze.

Il primo film della saga animata del 2010 ha ricevuto il plauso della critica e ha incassato quasi 500 milioni di dollari in tutto il mondo. Tutti e tre i film hanno ricevuto nomination per il miglior film d’animazione agli Oscar e hanno incassato complessivamente 1,6 miliardi di dollari a livello globale. Il successo dei film ha generato una serie di show animate, tra cui “Dragons: Riders of Berk”, “Dragons – Squadra di salvataggio” e “The Nine Realms”.

Che ne pensate? Curiosi?

