News Disney annuncia Toy Story 5, Frozen 3 Zootropolis 2 Il CEO di DIsney Bob Iger ha annunciato la produzione di Toy Story 5, Frozen e Zootropolis 2 Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Dopo il tremendo flop di Strange World che ha incassato poco più di 70 milioni di dollari a fronte di circa 180 di budget, Disney torna sui suoi passi e riparte dai franchise e dai film piùù amati degli ultimi anni. Il CEO Bob Iger ha infatti annunciato la produzione di Toy Story 5, Frozen 3 e Zootropolis 2. Oggi sono così felice di annunciare che abbiamo dei sequel in lavorazione dai nostri studi di animazione per alcuni dei nostri franchise più famosi, Toy Story, Frozen e Zootropolis – ha detto Iger. Presto avremo altro da condividere su queste produzioni, ma questo è un ottimo esempio di come ci stiamo appoggiando ai nostri marchi e franchise senza rivali

Questo non è un periodo particolarmente positivo per Disney. La società ha infatti annunciato di aver licenziato 7000 dipendenti e che Disney+ ha perso più di 2,4 milioni di abbonati, principalmente da Disney+ Hotstar, lo streamer indiano dell’azienda. Apparentemente, come negli Stati Uniti, gli abbonati a Disney+ Hotstar non erano molto entusiasti di Lightyear, il che spiega perché l’azienda stia tornando sui suoi franchise più amati.

Ho un enorme rispetto e apprezzamento per la dedizione dei nostri dipendenti in tutto il mondo – ha detto Iger pochi istanti dopo aver annunciato il licenziamento dei suoi dipendenti

Il franchise di Toy Story è composto da quattro capitoli cinematografici e uno spin-off: il già citato Lightyear del 2022. Il terzo e il quarto capitolo hanno incassato entrambi più di 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale. Nel frattempo, il primo film Frozen ha debuttato nel 2013 ed è stato un grande successo, e il sequel Frozen II ha incassato più di 1,4 miliardi di dollari al botteghino mondiale nel 2019. Oltre ai film, il franchise si è anche trasformato in un Disney on Ice show, un musical di Broadway, numerosi cortometraggi, speciali televisivi e libri. Zootropolis è invece uno dei film più interessanti mai prodotti dalla casa di Topolino e un sequel non potrà che attirare attenzione.

