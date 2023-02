News

Serie TV Breaking Bad, in arrivo il remake coreano Il prossimo anno è pronto a esordire il remake coreano di Breaking Bad prodotto da Park Bum-Hoon Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sono passati 9 anni ormai da quando andò in onda nel 2013 Felina, ultimo leggendario episodio di Breaking Bad. Tuttavia, nonostante il molto tempo trascorso i fan dello show continuano a moltiplicarsi. Ecco perchè in Corea del Sud si è deciso di crearne un remake ad hoc, così come rivelato da un rapporto esclusivo di Hankyeoreh. Il produttore Park Bum-Hoon della società di produzione JP E&M ha rivelato che il remake sarà diretto da Lee Chang-Yeol e sarà composto di più stagioni, di cui quattro sono già in fase di pianificazione. La sceneggiatura della prima stagione è già stata completata e sebbene non sia stato scelto il protagonista e non sia stata collegata alcuna rete, la serie dovrebbe andare in onda il prossimo anno.

I fan di Breaking Bad sanno che questo non sarà il primo remake dello show. La serie AMC ha attirato molta attenzione quando Metastasis, riproposizione colombiana in lingua spagnola, è stata rilasciata nel 2014. La serie ha fatto ben poco per reinventare Breaking Bad, a parte alcuni dialoghi, finendo quasi subito nel dimenticatoio. La speranza è che dunque che questo K-drama tratti meglio una serie così tanto importante.

Recentemente Aaron Paul e Bryan Cranston sono tornati a vestire i panni di Jesse Pinkman e Walter White per uno spot del Super Bowl (qui per vederlo). Quella è stata la seconda volta in pochi mesi che i due tornano nei loro due ruoli iconici. Qualche tempo fa erano stati infatti protagonisti di un cameo nell’ultima stagione di Better Call Saul. Parlando con Digital Spy, Cranston ha spiegato i motivi che l’hanno portato a tornare nel ruolo.

Sono tornato nei panni di Walter White nella serie Better Call Saul perché era appropriato, e ho pensato che sarebbe stato divertente tornare indietro e rivedere tutte quelle persone e indossare di nuovo quelle scarpe, quegli occhiali e il cappello calvo.

Ho pensato: “Si,lo farò”. E poi ora abbiamo uno spot del Super Bowl per PopCorners, ed è stato molto divertente da fare – ha continuato, spiegando come amava interpretare una versione meno seria del personaggio. Invece di crystal meth, stiamo cuocendo questi PopCorners [nel camper], e sai – è uno spuntino molto gustoso

