Cinema Jeremy Renner si è ferito per aiutare una persona Secondo gli ultimi aggiornamenti Jeremy Renner si sarebbe ferito gravemente per aiutare una persona bloccata nella neve Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Continuano ad arrivare aggiornamenti riguardanti l’incidente che ha coinvolto Jeremy Renner. L’attore volto di Occhio di Falco nel MCU ha infatti subito un grave infortunio mentre spalava la neve ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Possiamo confermare che Jeremy è in condizioni critiche ma stabili con le ferite subite dopo aver subito un incidente meteorologico durante la spalatura della neve oggi – ha confermato il rappresentante di Renner a Variety. La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti

Tuttavia questo terribile incidente non è avvenuto per un suo errore, ma bensì per un atto di altruismo. Come infatti ha rivelato Hillary Schieve, sindaco di Reno, città nella quale Renner abita e nella quale si è consumato il nefasto evento, l’attore si è ferito per aiutare una persona incastrata nelal neve.

Stava aiutando una persona bloccata nella neve – ha detto Schieve al Reno Gazette Journal. Aiuta sempre gli altri.

Schieve ha affermato che Jeremy Renner ha aiutato la comunità più di quanto la maggior parte delle persone sappia nel corso degli anni.

Chiama sempre e dice: “Ehi sindaco, di cosa hai bisogno?”

Il politico ha inoltre detto che la star di The Hurt Locker ha contribuito a donare a più enti di beneficenza e la maggior parte delle volte non viene pubblicizzato.

Ci sono alcune volte in cui pubblica ciò che ha fatto o quando dona giocattoli, ma la maggior parte non saprete mai che lo sta facendo – ha detto il sindaco.

Schieve è stato ringraziato nella dichiarazione rilasciata dalla famiglia di Renner lunedì sera.

Possiamo confermare che Jeremy ha subito un trauma toracico contusivo e lesioni ortopediche ed è stato operato oggi, 2 gennaio 2023. È tornato dall’intervento e rimane nell’unità di terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili – si legge nella dichiarazione della famiglia. La famiglia di Jeremy desidera esprimere la propria gratitudine agli incredibili medici e infermieri che si prendono cura di lui, al Truckee Meadows Fire and Rescue, allo sceriffo della contea di Washoe, al sindaco di Reno City Hillary Schieve e alle famiglie Carano e Murdock. Sono anche tremendamente sopraffatti e apprezzano il effusione di amore e sostegno da parte dei suoi fan

Jeremy Renner Avenger nella vita vera!

