Cinema Sherlock, il creatore: “Scriverei la nuova stagione domani” Parlando con Deadline, il creatore di Sherlock Steven Moffat si è detto prontissimo a scrivere una nuova stagione dello show Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sono passati ormai 5 anni da quando l’ultimo episodio di Sherlock, amatissima serie BBC rifacimento delle opere di Arthur Conan Doyle, è andato in onda. Tuttavia i fan non hanno mai perso la speranza di vedere il grande ritorno del brillante investigatore e della sua fida spalla destra. Steven Moffat, creatore dello show, ha parlato don Deadline di questo argomento spiegando che inizierebbe a scrivere la nuova stagione di Sherlock domani se le star Benedict Cumberbatch e Martin Freeman accettassero di tornare. Stanno facendo cose più grandi e migliori ma, Martin e Benedict, per favore tornate? – ha scherzato Moffat

A marzo 2021, sia Benedict Cumberbath che Martin Freeman avevano aperto alla possibilità di realizzare un film conclusivo della serie.

Sono la persona peggiore a cui chiedere perché non dirl mai niente, ovviamente – aveva detto a Collider il volto di Sherlock. Ma non lo so. E sono la persona peggiore a cui chiedere perché la mia agenda piuttosto piena al momento, come lo è quella di Martin [ Freeman, Watson] e di tutti gli altri attori chiave coinvolti. Quindi, chi lo sa? Forse un giorno, se ci sarà la sceneggiatura giusta. E io dico “la sceneggiatura”, forse potrebbe essere un film piuttosto che una serie. Chi lo sa? Ma comunque, non per ora.

Sì, penso sia possibile” – aveva detto invece Freeman. Sarebbe più probabile, sì. Penso che abbiamo lasciato tutto in modo che non fosse una fine definitiva, è più una grande ellisse o una grande pausa. Forse perché non vogliamo dire: “Oh, è finita”. Non sono sicuro. Ad essere onesto non credo molto nell’andare oltre la tua data di scadenza, in nulla, davvero

