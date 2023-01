News

Cinema Jeremy Renner, il primo scatto dopo l’incidente [FOTO] Jeremy Renner ha pubblicato la prima foto direttamente dall'ospedale mostrandosi in condizioni davvero difficili Di Matteo Furina -

Il post ha raggunto rapidamente i 4 milioni di likes ed è stato commentato da moltissimi colleghi di Renner nell’ambito del MCU, ma non solo. Da Chris Evans fino a Peneolope Cruz, passando poer Taika Waititi e i fratelli Russo. Praticamente tutti hanno voluto mandare un messaggio al loro amico e collega.

Jeremy Renner stava spalando la neve sulla strada fuori dalla sua casa di Tahoe, in California, quando la macchina Snowcat gli è passata accidentalmente sopra una gamba, provocando una forte perdita di sangue. Secondo quanto riferito, un altro vicino, che è un medico, è stato in grado di costruire un laccio emostatico per curare la gamba fino all’arrivo dei paramedici.

Possiamo confermare che Jeremy ha subito un trauma toracico contusivo e lesioni ortopediche ed è stato operato oggi, 2 gennaio 2023. È tornato dall’intervento e rimane nell’unità di terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili – si legge nella dichiarazione della famiglia. La famiglia di Jeremy desidera esprimere la propria gratitudine agli incredibili medici e infermieri che si prendono cura di lui, al Truckee Meadows Fire and Rescue, allo sceriffo della contea di Washoe, al sindaco di Reno City Hillary Schieve e alle famiglie Carano e Murdock. Sono anche tremendamente sopraffatti e apprezzano il effusione di amore e sostegno da parte dei suoi fan

Non mollare Jeremy!

