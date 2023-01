News Jeremy Renner, parla la famiglia: “È stato operato” La famiglia di Jeremy Renner ha rilasciato una dichiarazione per aggiornare sulle condizioni dell'attore Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Continuano ad arrivare aggiornamenti sulle condizioni di Jeremy Renner. L’attore volto di Occhio di Falco nel MCU ha infatti subito un grave infortunio mentre spalava la neve ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Possiamo confermare che Jeremy è in condizioni critiche ma stabili con le ferite subite dopo aver subito un incidente meteorologico durante la spalatura della neve oggi – ha confermato il rappresentante di Renner a Variety. La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti

A distanza di qualche ora sono arrivati aggiornamenti resi pubblici direttamente dalla famiglia.

Possiamo confermare che Jeremy ha subito un trauma toracico contusivo e lesioni ortopediche ed è stato operato oggi, 2 gennaio 2023. È tornato dall’intervento e rimane nell’unità di terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili – si legge nella dichiarazione della famiglia. La famiglia di Jeremy desidera esprimere la propria gratitudine agli incredibili medici e infermieri che si prendono cura di lui, al Truckee Meadows Fire and Rescue, allo sceriffo della contea di Washoe, al sindaco di Reno City Hillary Schieve e alle famiglie Carano e Murdock. Sono anche tremendamente sopraffatti e apprezzano il effusione di amore e sostegno da parte dei suoi fan

Secondo un vicino che ha parlato con TMZ, Jeremy Renner stava spalando la neve sulla strada fuori dalla sua casa di Tahoe, in California, quando la macchina Snowcat gli è passata accidentalmente sopra una gamba, provocando una forte perdita di sangue. Secondo quanto riferito, un altro vicino, che è un medico, è stato in grado di costruire un laccio emostatico per curare la gamba fino all’arrivo dei paramedici.

TMZ riferisce inoltre che la polizia ha trattato l’area come una scena del crimine attiva, poiché lo Snowcat ha caratteristiche di sicurezza integrate che avrebbero dovuto prevenire un incidente di questa natura. Secondo una fonte audio ottenuta da TMZ, i primi soccorritori erano inizialmente preoccupati dal modo in cui accedere all’incidente a causa della tempesta. Una fonte vicina all’attore ci dice che le sue ferite sono “estese”. Oltre alla gamba infatti, altre parti del suo corpo sono state ferite.

Vi terremo aggiornati sulle condizioni dell’attore. Forza Jeremy!

