News 1899: cancellata dopo una sola stagione la serie Netflix dagli autori di Dark Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo 1899 si ferma qui Era prevedibile: visto lo scarso riscontro ottenuto da 1899, la nuova e attesa serie dagli autori di Dark che ha però deluso pressoché tutte le aspettative (e vi spieghiamo perché nella nostra recensione), Netflix ha deciso di cancellarla dopo una sola stagione. Non è la prima volta e non possiamo dirlo di essere sorpresi. Lo ha comunicato su Instagram il co-creatore della serie, Baran bo Odar: “Con il cuore pesante vi dobbiamo dire che 1899 non sarà rinnovata. Avremmo amato finire questo incredibile viaggio con una seconda e terza stagione come abbiamo fatto con Dark. Ma a volte le cose non vanno nel modo pianificato; è la vita”.

“Sappiamo che questo scontenterà milioni di fan là fuori. Ma vogliamo ringraziarvi dal profondo dei nostri cuori per essere stati parti di questa meravigliosa avventura. Vi vogliamo bene, non dimenticatelo mai”. Questo il messaggio degli autori, che a quanto pare avevano grandi piani per la serie. Non ci resta che aspettare la loro prossima idea!

Fonte: Variety

