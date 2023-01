Condividi l'articolo

I fan non ne vogliono sapere della cancellazione di 1899!

Come sappiamo 1899, la nuova serie dagli autori di Dark, è stata cancellata. Ma i fan non ci stanno e prontamente hanno lanciato una petizione (qui) che al momento in cui scriviamo ha raccolto già oltre 30mila firme, mirando ad arrivare a 50mila con il fermo intento di riportare “in vita” la serie.