Serie TV 1899: il Trailer della nuova serie dai creatori di Dark Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di 1899, nuovissima serie nata dalla mente di Baran bo Odar e Jantje Friese, creatori di Dark Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Netflix ha appena rilasciato il trailer ufficiale di 1899, nuovissima serie nata dalla mente di Baran bo Odar e Jantje Friese, creatori di Dark. Angoscia, mistero e paranormale saranno presenti in questo scenario dalle mille sfaccettature. Un viaggio in mare verso il sogno americano si trasformerà in un incubo poiché la vicenda porta alla scoperta di un’altra barca scomparsa da diversi mesi. Tra atmosfere storiche e terrificanti, 1899 promette di certo ansia e spettacolo. Flashback, passati oscuri e segreti di ogni tipo punteggieranno questa storia misteriosa che probabilmente farà avere più di un brivido agli spettatori. L’imbarco è previsto per il 17 novembre .

Dopo un successo mondiale per la produzione tedesca Dark, questa nuova serie fa il passo successivo con un cast europeo. Prodotto ancora sotto l’egida di Netflix Germania, il progetto ha però reclutato attori da tutta Europa. Andreas Pietschmann (Dark) rappresenterà la Germania, Miguel Bernardeau (Elite) sarà l’alfiere della Spagna mentre Lucas Lynggaard Tonnesen (The Rain) onorerà la Danimarca. La Francia non verrà messa da parte con la presenza di Mathilde Olivier (Bos Level).

Di seguito la sinossi di 1899.

Un piroscafo migrante si dirige a ovest per lasciare il vecchio continente. I passeggeri, un miscuglio di origini europee, sono uniti dalle speranze e dai sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all’estero. Ma il loro viaggio prende una svolta inaspettata quando scoprono un’altra nave di migranti alla deriva in mare aperto. Quello che troveranno a bordo trasformerà il loro passaggio nella terra promessa in un orribile incubo.

Che ne pensate?

