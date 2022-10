Condividi l'articolo

Il 24 marzo 2023 arriverà sugli scaffali l’attesissimo remake di Resident Evil 4, quarto apprezzatissimo capitolo della saga horror di casa Capcom uscito nel 2005. Negli ultimi giorni la software house ha rilasciato uno splendido story trailer nel quale è evidente come questa rivisitazione del titolo abbia un tono più oscuro, espandendo alcune aree e inserendo nuove sorprese per gettare alla sprovvista i giocatori veterani.

In particolare IGN ha rivelato un cambiamento che riguarda uno degli aspetti più interessanti della trama originale del gioco. Vi ricorderete infatti che Leon, durante la sua avventura, incontra un cane bloccato in una trappola per orsi. I giocatori potevano scegliere se salvarlo o lasciarlo soffrire. Se si impegnavano per liberare l’animale, erano ricompensati per i loro sforzi in seguito. Il cane sarebbe infatti ritornato più avanti, quando Leon sta combattendo il mostruoso El Gigante (ve ne abbiamo parlato approfonditamente qui). Tuttavia, apparanemente, questa cosa non sarà più possibile. Il cane infatti, come vedete nel video qui sotto, sembra essere già morto quando i giocatori lo trovano nella trappola per orsi.