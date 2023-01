News

Cinema Jeremy Renner: arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni TMZ ha fornitoalcuni aggiornamenti circa le condizioni di Jeremy Renner a seguito dell'incidente che ha subito in montagna

La notizia del giorno è sicuramente quella che riguardaa Jeremy Renner. L'attore divenuto celeberrimo per il ruolo di Occhio di Falco nel MCU ha infatti subito un grave infortunio mentre spalava la neve ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Possiamo confermare che Jeremy è in condizioni critiche ma stabili con le ferite subite dopo aver subito un incidente meteorologico durante la spalatura della neve oggi – ha confermato il rappresentante di Renner a Variety . La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti

A distanza di qualche ora, il sito TMZ ha ottenuto in anteprima le immagini dell’elicottero che ha portato via l’attore, dando anche alcuni aggiornamenti sull’accaduto.

Secondo un vicino che ha parlato col celebre sito, Jeremy Renner stava spalando la neve sulla strada fuori dalla sua casa di Tahoe, in California, quando la macchina Snowcat gli è passata accidentalmente sopra una gamba, provocando una forte perdita di sangue. Secondo quanto riferito, un altro vicino, che è un medico, è stato in grado di costruire un laccio emostatico per curare la gamba fino all’arrivo dei paramedici.

TMZ riferisce inoltre che la polizia ha trattato l’area come una scena del crimine attiva, poiché lo Snowcat ha caratteristiche di sicurezza integrate che avrebbero dovuto prevenire un incidente di questa natura. Secondo una fonte audio ottenuta da TMZ, i primi soccorritori erano inizialmente preoccupati dal modo in cui accedere all’incidente a causa della tempesta. Una fonte vicina all’attore ci dice che le sue ferite sono “estese”. Oltre alla gamba infatti, altre parti del suo corpo sono state ferite.

Vi terremo aggiornati sulle condizioni dell’attore. Forza Jeremy!

