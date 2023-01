Taylor Swift, Harry Styles e Maneskin: un 2022 da record

Musica

I tre veri "vincitori" della musica nel 2022: Taylor Swift, Harry Styles e i nostri Maneskin. Ecco cos'hanno realizzato lo scorso anno Il 2022 è finito e il panorama musicale dello scorso anno ha senza dubbio offerto novità molto interessanti. Tra queste, artisti e album da record. Così come Spotify ci ricorda quali sono i brani più ascoltati e stila la classifica di fine anno, è arrivato il momento per noi di fare un recap dei più grandi successi. Maneskin: dall'Eurovision ai Music Awards Partiamo proprio dall'orgoglio italiano. La band-simbolo del nostro tricolore: i Maneskin. Nel 2021 vincono l'Eurovision, segnando anche il record di voti ricevuti dal pubblico nelle ultime edizioni. Di recente, dopo un tour mondiale e aver calcato alcuni dei palchi più grandi, deliziano gli ascoltatori con The Loneliest: un brano che si contraddistingue dai precedenti successi che esprimono sensualità, trasgressione, e aggressività, per riportare la band sul genere della rock ballad.

La musica può essere tentacolare e avvolgere tutti, così come essere divisiva. E non da meno sono questi idoli del rock: o piacciono o non piacciono. Tuttavia, tutti siamo concordi che all’inizio dello scorso anno qualcuno che desse visibilità in positivo al nostro paese ci voleva. I numeri del 2022 per i Maneskin parlano chiaro:

The Lonliest diventa la canzone più ascoltata a livello mondiale a poche ore dalla sua uscita (7 Ottobre 2022).

Nella sola data di Lignano hanno venduto 27mila biglietti, per un giro d’affari di 800mila euro e 400 operatori impegnati per mandare avanti il concerto.

Il 9 luglio 2022 hanno suonato per la prima volta al Circo Massimo – data di punta del Loud Kids Tour che ha visto partecipare 70mila persone. Nella stessa data assistono al concerto anche Angelina Jolie e la figlia, che hanno mostrato un momento fangirl all’attacco di I Wanna be Your Slave.

Agli American Music Awards del 2022 vincono due premi: Favourite Rock Song con Beggin’ (che avevano presentato agli esordi nell’edizione di X Factor 2017 ) e anche miglior colonna sonora con If I Can Dream (dal film Elvis).

Auguriamo a loro tanto rock e di continuare a portare in alto la bandiera italiana con orgoglio anche nel 2023!

Taylor Swift: Midnights album da record

Il 29 Agosto 2022 Taylor Swift annuncia l’uscita di Midnights, per cui la fandom dovrà aspettare fino alla mezzanotte del 21 Ottobre 2022. Una pausa dall’elaborazione delle Taylor’s Version (riproduzioni dei primi album nate dalla necessità di avere i diritti riconosciuti soltanto a lei e non all’etichetta discografica) per pubblicare un album inedito.

E si sa: Taylor tocca una cosa ed essa diventa subito di diamante. Glitterata come il video musicale di Bejeweled. Con questo album Taylor ha dimostrato di saper rimanere al passo con la richiesta musicale (dopo averci fatto capire che anche lei deve aver risentito della depressione da lockdown con Evermore e Folklore): abbandona la chitarra acustica, le ritmiche pop, per aggiungere basi principalmente in synth ed electro pop.

L’album vede anche un featuring con Lana Del Ray con la canzone Snow On the Beach. Appena riuscite a capire qual è il punto in cui quest’ultima canta, lasciateci un commento. Taylor è maturata, è cresciuta, è diventata una vera e propria diva con questo album. E il duro lavoro ha dato i suoi frutti:

Midnights ha battuto il record di streaming in un solo giorno dopo l’uscita con 184.6 milioni di ascolti. Il record era precedentemente detenuto da Certified Lover Boy di Drake con 153 milioni di ascolti gliobali in 24 ore.

ha battuto il record di streaming in un solo giorno dopo l’uscita con di ascolti. Il record era precedentemente detenuto da di con 153 milioni di ascolti gliobali in 24 ore. Lo stesso album ottiene il record di album pop più venduto in sole 24 ore secondo la classifica Billboard .

. Taylor Swift è la prima artista a vedere 10 dei propri brani salire contemporaneamente nella classifica Billboard 100 .

dei propri brani salire contemporaneamente nella classifica . Si porta a casa numerose statuette tra MTV European Music Awards e American Music Awards del 2022: nella prima occasione conquista i titoli di Video of The Year , Best Longform Video e Best Direction con All too Well (10 minutes version).

e del 2022: nella prima occasione conquista i titoli di , e con All too Well (10 minutes version). Nel secondo vince Artist of the Year, Favourite Female pop artist , Favourite pop album (grazie alla Taylor’s version di Red ), Favourite Music Video (sempre per All too Well ) e Favourite Female country artist .

, (grazie alla Taylor’s version di ), (sempre per ) e . All’uscita dei biglietti dell’Eras Tour 2023, talmente tanta è la richiesta che i server sono andati in crush e Ticketmaster è rimasto fuori uso per qualche giorno.

La stessa cantante, ospite al The Tonight Show con Jimmy Fallon, ha spiegato di essere rimasta sorpresa dall’affetto ricevuto dai fan, soprattutto per il fatto che “Ho 32 anni. Quindi veniamo considerati le pop stars geriatriche. Cominciano a cercare di mandarci in pensione quando ne abbiamo 25”. Si prospettano numeri di affluenza da record per il suo tour, ma questo lo scopriremo solo una volta avviato.

Harry Styles: dagli One Direction a una dimensione personale

È il 2010. Un giovane ragazzo con una t-shirt grigio chiro e un foulard verde si dirige al centro del palco della settiman edizione di X Factor UK. Il suo nome è Harry Styles, ha 16 anni e lavora in un panificio. Intona una versiona accappella di Isn’t She Lovely. Una voce acerba, tecnica musicale scarsa. Utilizzo a tratti delle false corde in maniera quasi inappropriata e non tutte le note sono azzeccate.

Tuttavia, il ragazzo ha fascino e potenzialità. Conquista i due sì di Simon Cowell e Nichole Sherzinger. Non gli dà fiducia Lewis Walsh. Che probabilmente non ci ha visto lungo quanto gli altri due colleghi. Per questioni di numeri e di produzione, Harry viene affiancato ad altri quattro ragazzi durante i bootcamp: Louis Tomlinson, Zayn Malik, Liam Payne e Niall Horan.

Si formano così i One Direction, che daranno poi vita alle Directioners (la loro fandom), fino alla loro separazione nel 2016. Da quell’anno, intraprendono una solo career (carriera da solista), che porta Harry a brillare sopra tutti gli altri. Il cantante pubblica un album omonimo nel 2017, Fine Line nel 2019, e lancia Harry’s House nel 2022 con il singolo As it Was.

Harry adesso è un uomo. Ha una voce angelica. Ha fascino. Harry è musica. Harry è moda. È vintage e moderno allo stesso tempo. Harry’s House vanta 13 tracce che si costruiscono su diverse sonorità pop. Di un pop un po’ vintage, che per molti tratti potrebbe essere definito un britpop un po’ più moderno.



Con il Love On Tour, l’artista conquista i cuori di tutti e tutte le fan anche grazie alla propria freschezza, simpatia, e humor tipicamente british. Il suo stile sul palco ricorda il cantautorato degli anni ’60 e ’70. Nella sua data italiana ha deliziato i fan con qualche frase in lingua, incoraggiando i presenti a sentirsi sé stessi durante il concerto, e interpretando Se Telefonando di Mina.

La vicinanza ai fan e lo charme è valsa numerosi successi al giovane artista:

Harry’s House è l’album in vinile più venduto.

è l’album in vinile più venduto. La canzone As It Was è rimasta la numero 1 nella classifica Billboard 100 . Successo che vantano solo altre tre canzoni nella storia.

è rimasta la nella classifica . Successo che vantano solo altre tre canzoni nella storia. Agli MTV European Music Awards 2022 vince I titoli di Album of the Year e Best Pop con As It Was .

vince I titoli di e con . Agli American Music Awards 2022 si porta a casa la statuetta come Favourite Male Pop Artist e Favourite Pop Song sempre con As It Was .

si porta a casa la statuetta come e sempre con . Oltre al successo musicale, si aggiunge il successo cinematografico: il film Don’t Worry Darling di cui è protagonista rimane al numero 1 al Box Office Americano.

Il 2022 è stato quindi un anno di grande successo, sia per questi artisti che per la musica in generale. Per rimanere aggiornati sulle ultime novità e approfondimenti, continuate a seguirci su LascimmiaSente!

