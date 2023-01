Mark Ruffalo vicino a Jeremy Renner: “Preghiamo per lui”

Condividi l'articolo

Il 2023 si è aperto con una brutta storia riguardante uno degli attori più amati al mondo, Jeremy Renner. L’attore volto di Occhio di Falco nel MCU ha infatti subito un grave infortunio mentre spalava la neve ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Sul web stanno arrivando decine di messaggi positivi per lui, tra i quali quello di Mark Ruffalo che attraverso una storia su Instagram ha voluto mostrare la sua vicinanza all’amico e compagno di set.

Preghiamo per il nostro fratello Jeremy Renner per di una piena e rapida ripresa – scrive Mark Ruffalo. Per favore, mandategli pensieri positivi e di pronta guarigione.